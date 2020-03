Reprodução Instagram, DR

“Voltámos a nascer dia 03/03/2020 ❤️”. Foi com esta frase e uma fotografia tirada ainda na sala de partos que Diogo Piçarra anunciou ao mundo o nascimento da sua primeira filha, Penélope, fruto da relação com Mel Jordão.

“O número 3 sempre foi o meu número favorito, até o tenho tatuado mas nunca soube explicar bem porquê... até agora! A nossa filha nasceu a 3/3/20 e eu aos 33 anos renasci com ela 💗 Quis vir conhecer o mundo antes do tempo, e por isso está na neonatologia a receber todos os cuidados para sair mais forte. Spoiler alert: é uma mini Mel 💗”, acrescentou a maquilhadora.

O cantor e a makeup artist estão juntos há mais de cinco anos e não poderiam estar mais felizes com a chegada da bebé.

