Instagram

Penélope, a primeira filha de Diogo Piçarra e Mel Jordão, nasceu no passado dia 3 de março, umas semanas antes da data prevista. Já a meio desta semana, o casal e a bebé deixaram a neonatologia e foram para casa. O que o cantor e a maquilhadora não imaginavam é que, em poucos dias, a rotina do país mudasse tanto devido ao surto do novo coronavírus e foi precisamente sobre isso que Diogo discorreu na sua página de Instagram.

Instagram

“É só mais um post sobre o que está a acontecer. Ainda assim, sinto que não são suficientes as palavras de apoio a toda as equipas médicas pelo mundo fora e a todas as famílias que já passaram ou estão a passar pelo pesadelo do resultado ‘positivo’”, começa por escrever o artista algarvio, antes de explicar o que sentiu perante todas as mudanças dos últimos dias.

“Já íamos fazer uma espécie de retiro de licença de paternidade, e imaginava o primeiro mês inteiro a aprendermos a ser pais, a dormir pouco, as primeiras brincadeiras e biberões, arrotos, fraldas, muitas fraldas... Mas não imaginava que íamos pôr os pés fora daquele hospital e entrar num filme de suspense, pré-apocalíptico, onde procurar por uma lata de leite em pó ia ser um problema... isso sim são coisas importantes, e não PAPEL HIGIÉNICO”, prosseguiu referindo-se à corrida aos supermercados que se tem vindo a verificar.

Instagram

“Só desejo que isto acabe rápido para todos nós, e que sejam dias de aprendizagem, para sermos mais fortes e mais unidos. É só ficar no sofá, e lavar o rabiosque com água, que por enquanto, ainda não acabou. 🙏🖤🧻”, concluiu.

Veja no vídeo abaixo o momento em que Diogo Piçarra e Melanie Jordão levaram Penélope para casa: