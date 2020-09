1 / 10 Reprodução Instagram, DR 2 / 10 Reprodução Instagram, DR 3 / 10 Reprodução Instagram, DR 4 / 10 Reprodução Instagram, DR 5 / 10 Reprodução Instagram, DR 6 / 10 Reprodução Instagram, DR 7 / 10 Reprodução Instagram, DR 8 / 10 Reprodução Instagram, DR 9 / 10 Reprodução Instagram, DR 10 / 10 Reprodução Instagram, DR

Foi no último fim de semana que Luísa Castel-Branco comunicou a sua saída do Passadeira Vermelha ao fim de sete anos, deixando, desta forma, de fazer parte do leque de comentadores do programa da SIC Caras.

Entretanto, Liliana Campos, apresentadora do formato, fez questão de deixar nas redes sociais uma emotiva mensagem de despedida dedicada um dos rostos mais carismáticos com quem partilhou o ecrã nos últimos sete anos.

"Tenho 1001 coisas para dizer sobre a minha querida Luísa Castel-Branco, mas como o Instagram não me dá espaço para tanto, guardo-as no meu Coração e vou partilhando quer com a Luisa, quer com todos os que me rodeiam quando falo sobre esta Senhora, que tanto me ensinou e se Deus quiser, continuará a ensinar", começou por escrever na legenda de várias fotografias em que surge acompanhada por Luísa Caste-Branco.

"Sempre admirei a Luísa, pela sua Força, Garra , Determinação e porque não dizê-lo pela sua Beleza. Ao longo destes quase sete anos de uma convivência quase diária , conheci a Luísa e as suas fragilidades. A Luísa e os filhos. A Luísa e os netos. A Luísa e o Francisco. A Luísa e as suas gulodices. A Luísa teimosa que faz disparates que não deve. A Luísa que devia ter cuidados consigo que não tem. A Luísa e a sua preocupação com todos. A Luísa e o seu instinto maternal, no qual sempre que precisei, me abraçou, mesmo quando eram só os olhos a falar. A Luísa preocupa-se comigo e isso toca e enche o meu Coração. Por tudo isto, só posso estar triste...Não voltar a ter a Luísa comigo , ali, na sala de estar do Passadeira Vermelha, onde fomos todos tão felizes, apesar de nem sempre estarmos de acordo, só me pode deixar triste. A Luísa nunca foi consensual, mas nunca se preocupou com isso, embora muitas vezes tenha sido injustamente criticada", continuou.

"O Passadeira rejuvenesceu a Luísa, disso não tenho dúvidas, e a Luísa deu credibilidade a mais um programa de televisão, disso também não tenho qualquer dúvida. Tenho a certeza que em breve a Luisa nos voltará a surpreender. Deixem só que este maldito Vírus esteja controlado e que a Luísa possa voltar a sair à rua e andar sem receios. Uiiiiii, aí vem com tudo!!! Esperem e vão ver!!!. Luísa Querida, estou cheia de Saudades suas e com uma vontade enorme de a abraçar", rematou.