Luísa Castel-Branco chora a morte da sua mãe, Olga Amélia Pires, de 90 anos. A notícia foi partilhada pela própria escritora nas redes sociais, onde deixou uma mensagem comovente à progenitora.

“Adeus Mãe. O sofrimento terminou. Sei que gostaste de ver todos os filhos e netos juntos a despedirem-se de ti. Como gostaste destas palavras que as netas escreveram sobre a avó no meio de lágrimas e gargalhadas. Descansa agora em paz. O fim é o princípio e o princípio é o fim”, escreveu Luísa Castel-Branco na legenda de uma fotografia de um texto com palavras de um dos seus filhos com as memórias que guarda da avó.

A mãe da comentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, encontrava-se acamada e em estado vegetativo há já vários anos e, recentemente, esta já tinha partilhado uma mensagem emotiva no Instagram, “pedido a Deus que a [libertasse] de tanto sofrimento”. Recorde aqui!

A caixa de comentários da publicação a informar da morte rapidamente de encheu de palavras de conforto, nomeadamente de muitas figuras públicas, como Vanessa Oliveira, Filipe Vargas, Cláudio Ramos, Cláudia Vieira e Maria Botelho Moniz, entre muitas outras.