No último domingo, 3 de maio, assinalou-se o Dia da Mãe e sucederam-se as homenagens nas redes sociais. Luísa Castel-Branco também recorreu ao Instagram, mas para deixar um testemunho emocionante.

A sua mãe sofre de uma doença degenerativa que já não lhe permite reconhecer ou sequer interagir com a família, o que acaba por provocar uma grande angústia na comunicadora. “Não vejo a minha mãe há mais de dois meses. Mas ela não me reconhece há muito mais tempo”, começou por escrever, referindo-se às novas regras impostas pelas residências para idosos que impedem as visitas, no sentido de evitar o contágio pelo novo coronavírus.

“Não vou falar da dor que se sente ao ver alguém preso num corpinho tão frágil, com os olhos sempre espantados, ou pior ainda, quando tenta falar e as palavras não saem. Não vou falar de saudade, porque ela me acompanha dia e noite. Vou pedir novamente a Deus, ao universo, que envie um anjo, uma brisa do mar, um pedaço de vento e a liberte deste sofrimento. Hoje é Dia da Mãe. A minha já partiu e ainda cá está”, desabafou ainda a escritora.

Na mesma rede social, Luísa Castel-Branco, de 66 anos, foi homenageada pela sua filha, a atriz da SIC Inês Castel-Branco, a propósito deste dia especial. “Faz-me muita falta. Feliz dia da mãe. ❤”, escreveu Inês na legenda de uma ternurenta imagem onde as suas surgem abraçadas a Simão, o seu filho, de nove anos.