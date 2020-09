1 / 3 Tiago Caramujo 2 / 3 Tiago Caramujo 3 / 3 Tiago Caramujo

Esta segunda-feira, dia 14, Golpe de Sorte está de regresso à SIC para a sua quarta temporada. Este domingo, durante o Domingão, o Diogo Carmona regressou à antena da SIC e revelou o nome da sua personagem da série.

»» COMOVIDA, JÚLIA PINHEIRO REVELA POR QUE FOI ESCOLHIDA POR DIOGO CARMONA PARA A PRIMEIRA ENTREVISTA DEPOIS DO ACIDENTE

Simão. Assim é o nome pelo qual Diogo Carmona na aldeia de Alvorinha em Golpe de Sorte. João Baião felicitou o jovem de 23 anos pelo seu regresso que surgiu no programa das tardes de domingo com uma prótese no pé esquerdo.

Foi em outubro do ano passado, que o jovem atropelado por um comboio em Cascais, e sofreu ferimentos graves que obrigaram à amputação do pé.

Desde então muito tem sido escrito sobrea a relação conturbada do ator com a mãe e, mais recentemente, com os avós parternos. O ator estará focado em regressar ao ativo e, segundo contou nas redes sociais, está a viver sozinho.

O ator já prometeu escrever um livro autobiográfico.

»» EMOCIONADA, MÃE DE DIOGO CARMONA AFIRMA: “AMO O MEU FILHO INCONDICIONALMENTE”