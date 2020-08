1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Com início do mês de agosto são muitos aqueles que rumam até ao sul do país. É o caso de Iker Casillas, ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto, e da mulher, Sara Carbonero. Juntamente com os dois filhos, Lucas e Martín, e na companhia de alguns amigos, o casal está a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve.

Nas redes sociais, a apresentadora espanhola partilhou várias imagens destes primeiros dias de férias, incluindo uma fotografia em que surge numa piscina, acompanhada por duas amigas.

Recorde-se que no último sábado, 1 de agosto, Iker Casillas marcou presença na final da Taça de Portugal, no estádio Municipal de Coimbra, que opôs o Futebol Clube do Porto ao Sport Lisboa e Benfica. O clube nortenho venceu o emblema da Luz por 2-1 e tal como os ex-colegas de equipa, Iker Casillas teve a oportunidade de festejar a conquista, erguendo o troféu no estádio.