Instagram

Serena, confiante e decidida a aproveitar tudo o que a vida tem para lhe oferecer. Assim se mostra Sara Carbonero aos 36 anos e depois de longos meses de luta contra um cancro nos ovários, que a obrigou a uma cirurgia e a tratamentos de quimio e radioterapia.

Depois de um ano de afastamento da vida pública – as poucas publicações nas redes sociais foram a única ‘porta’ que deixou aberta para que os seus admiradores continuassem a acompanhá-la nesta luta – a mulher de Iker Casillas deu uma entrevista exclusiva à edição espanhola da revista Elle, na qual explica como viveu esta fase conturbada da sua vida. “A vida mostrou-me que não podemos controlar tudo e há que viver o presente intensamente”, afirma a apresentadora de televisão espanhola, que contou com o apoio incondicional do marido, o antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto Iker Casillas, e dos dois filhos de ambos, Martín, de cinco anos, e Lucas, de três.

Europa Press Entertainment

Foi também nesta altura menos boa que Sara Carbonero fez uma descoberta que a ajudou a ultrapassar tudo de forma mais tranquila: “A meditação mudou a minha vida. Medito e pratico exercícios de respiração diariamente”.

Além disso, a repórter espanhola explica que é essencial é “agradecer tudo o que se tem”. “Faz-me sentir muito bem e perceber que, no fim de contas, sou uma privilegiada”, garante.

Sara Carbonero e Iker Casillas continuam a viver no Porto, apesar do guarda-redes já ter colocado um ponto final na sua carreira. De referir que, no ano passado, quando a profissional da televisão anunciou a sua luta contra o cancro, também o futebolista passou por um grande susto ao nível da saúde, tendo sofrido um enfarte do miocárdio.

Sobre o regresso a Espanha, Sara Carbonero afirma: “Estou rendida a Portugal, a esta cidade e ao seu povo. Mas não será definitivo e sei que, quando chegar a hora de voltar, o farei com entusiasmo".