Reprodução Instagram, DR

Foi há um mês, no dia 20 de junho, que o país acordou com a notícia inesperada da morte de Pedro Lima. O ator, de 49 anos, foi encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais.

Anna Westerlund, viúva do ator, tem feito de tudo para encontrar forças para seguir em frente e, no último domingo, 19 de julho, decidiu deixar uma mensagem de esperança nas redes sociais.

"Um dia voltarei a usar batom vermelho outra vez", escreveu.

Uma publicação que, de resto, valeu diversas mensagens de apoio por parte dos internautas, incluindo de rostos conhecidos com Rita Ferro Rodrigues, Tânia Ribas de Oliveira e Jessica Athayde.

Recorde-se Pedro Lima deixou cinco filhos, quatro dos quais são fruto do relacionamento com Anna Westerlund.

Reprodução Instagram, DR