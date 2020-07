Reprodução Instagram, DR

A morte precoce e inesperada de Pedro Lima deixou o país em choque, bem como o o meio artístico, que se desdobrou em homenagens e palavras de carinho.

O ator era casado com Anna Westerlund e tinha cinco filhos. A sua relação amorosa sempre foi muito querida entre os fãs e, desde a sua morte, foram várias as pessoas que prestaram o seu apoio à mulher de Pedro. Entre eles os amigos Rita Ferro Rodrigues (saiba mais aqui) e Bruno Nogueira (ora recorde).

Esta quarta-feira, 8 de julho, a artista partilhou uma forte mensagem na sua conta de Instagram onde revelou estar de volta ao atelier, onde cria as suas obras de arte.

"Preciso de sentir o pó do atelier no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na minha cabeça", começou por dizer.

"A tentar, os meus dias agora são feitos de tentativas", rematou.

Recorde que, recentemente, o filho mais velho do ator optou por desistir dos estudos no estrangeiro para ajudar a família nesta fase delicada, saiba mais aqui.

