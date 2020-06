1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Rita Ferro Rodrigues partilhou na sua página oficial de Instagram três imagens antigas que deixaram os seus fãs encantados. “A vida antes das redes sociais. Lembram-se de como era? As fotografias levavam algum tempo a imprimir. E vinham muitas vezes desfocadas e estava tudo certo ❤️”, escreveu a apresentadora de televisão na legenda de uma fotografia onde surge muito sorridente ao lado do então namorado e agora marido, Rúben Vieira, e de outras duas imagens, uma do assistente de realização e outra sua.

Recorde-se que os dois se conheceram em trabalho e estão juntos há cerca de 15 anos. Desta união, oficializada numa cerimónia romântica no Alentejo em 2010, nasceu Eduardo, de nove anos. A antiga profissional da SIC é ainda mãe de Leonor, de 18 anos, fruto de uma anterior relação com o jornalista Daniel Cruzeiro, e o assistente de realização é pai de Miguel, de 15.

Numa entrevista exclusiva para a revista CRISTINA ambos confessaram que, numa fase inicial, lutaram contra o que sentiam porque Rúben era “o puto do bairro”, enquanto Rita já tinha dado provas em televisão. Veja o vídeo onde explicam isso mesmo: