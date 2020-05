Instagram

Um dos temas abordados n’ O Programa da Cristina esta semana foi a menstruação. A ginecologista Sílvia Roque esteve à conversa com Cristina Ferreira e a apresentadora acabou por também questionar Rúben Vieira quando falaram em TPM (tensão pré-menstrual).

Instagram

“Tu sabes sempre quando a Rita [Ferro Rodrigues] está com o período Ben? Ela avisa ou tu desconfias?”, atirou a apresentadora da SIC, deixando o assistente um pouco atrapalhado numa fase inicial, mas depois acabou por responder com alguma naturalidade. “Não precisa de avisar (…) Fica mais irritável, assim do nada. Não vou cometer inconfidência nenhuma - que é o que eu costumo dizer - a Rita, naquela semaninha antes, basta-me dizer-lhe que vou dar-lhe 500 euros e ela fica doida comigo”, revelou. E a anfitriã das manhãs da SIC comentou: “Ou seja, estás a dizer-lhe uma coisa boa e ela nem ouve”. “Dispara logo”, completou Ben.

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão juntos há mais de 14 anos e têm um filho em comum: Eduardo, de nove. A autora do blogue Elefante de Papel é ainda mãe de Leonor, de 17 anos, nascida da anterior relação com Daniel Cruzeiro. O assistente de realização é também pai de Miguel.

