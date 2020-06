Instagram

Rita Ferro Rodrigues não esconde que é uma ‘mãe-galinha’, por isso é com natural orgulho que vê a sua filha mais velha, Leonor, atingir a maioridade. A apresentadora de televisão aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem nas redes sociais, onde partilhou uma foto rara da jovem.

“A minha querida filha faz 18 anos hoje. Gostava que o contexto fosse outro mas a vida é mesmo assim cheia de dores e com algumas alegrias. E se há coisa que há muito que exerço na vida - é dizer o tanto que amo aos que amo. Façam-no. É urgente”, começou por escrever, referindo-se à morte inesperada do ator Pedro Lima, que estava a lutar contra uma depressão e decidiu por termo à vida, deixando o país em choque.

“Este foi ano que nos obrigou a parar. Suprema ironia! Começo a minha vénia por aqui: a resiliência e aceitação com que tu – como tantas e tantos da tua geração – acataram a ordem ‘encosta a vida à berma e aguarda instruções’ foi notável. Aos 18 anos, parar e aguardar é a mesma coisa que nos obrigarem a tomar comprimidos de óleo de fígado de bacalhau (esquece, já não é da tua geração). Seria o ano em que iríamos, pela primeira vez, numa viagem de mãe e filha! Seria o ano em que ias começar a tirar a carta, o ano do baile de finalistas (coisa mais pirosa, desculpa lá) o ano dos festivais (sobretudo aquele de hip hop com que andaste a alucinar de expectativa durante meses). É também o ano dos exames e será o ano em que vais entrar para a faculdade. Foi o ano em que, por força das circunstâncias dos últimos meses, mais conversámos e rimos, ainda mais do que nos outros, confinadas e cúmplices, da nossa varanda para o mundo e dali dançámos e disparatámos muito. Abençoadas”, prosseguiu Rita Ferro Rodrigues, antes de falar da relação especial que a une a Leonor, fruto de uma antiga relação com o jornalista da SIC Daniel Cruzeiro.



“Eu não posso, nem quero explicar detalhadamente, aquilo que só tu e eu sabemos: somos mãe e filha mas há uma qualquer conjugação cósmica (talvez escrita na poeira do universo, como vaticinou o teu bisavô no dia mais feliz, aquele em que nasceste) que nos faz como dupla, absolutamente magníficas. É preciso dizer isso com honestidade (sorriso malandro ou emoji 😏). E essa, meu amor, é uma das minhas maiores vitórias e alegrias. Saber que sabes que estou lá para ti – de forma feroz e incondicional – mas a deixar-te andar de vez em quando, com a cabeça nas nuvens e também de quando em vez tropeçar. E ergueres-te sozinha. Foi sempre assim até ao dia de hoje (em que és, oficialmente adulta) e em bom rigor pouco ou nada mudará porque nunca te senti presa ou em fuga. Nunca foi preciso”, continuou a profissional de televisão.

Rita Ferro Rodrigues é ainda mãe de Eduardo, de nove anos, nascido da atual relação de quase 15 anos com o assistente de realização Rúben Vieira.