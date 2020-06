Instagram

Tal como muitas outras caras conhecidas, Fátima Lopes recorreu às redes sociais para homenagear o colega de estação Pedro Lima, que morreu no último sábado, 20 de junho, deixou o país em choque.

“Há momentos que não sabemos como ultrapassar. E mesmo com a exigência destes dias nada fáceis, a cada minuto o pensamento leva-nos para o que realmente sentimos e para os que precisam de um abraço fraterno. Desejo-vos uma boa noite 💖”, escreveu a apresentadora da TVI no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge com ar pensativo.

No próprio dia da tragédia, Fátima Lopes já tinha partilhado uma imagem do ator e escreveu: “Não sei o que dizer... não consigo acreditar. Estivemos juntos há pouco tempo... tantos sonhos, tantos projetos, uma família linda. Deixo um abraço forte para a Anna, para os filhos e para toda a família”.

