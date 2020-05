Foi numa conversa com Fernanda Serrano, particularmente sobre o divórcio, que Fátima Lopes recordou as suas primeiras férias após a separação com os dois filhos.

"Foi um grande desafio, porque era a primeira vez que íamos os três", começa por dizer sobre o período de férias com Filipe, de 11 anos, fruto da relação terminada com Luís Morais, e Beatriz, de 20 anos, fruto do primeiro casamento da apresentadora.

"O melhor sentimento que tive, no final das férias, foi perceber que nós, os três, nos tínhamos divertido muito e que estávamos a reaprender a ser os três felizes", partilhou com a atriz que se divorciou em junho de ano passado de Pedro Miguel Ramos, em junho do ano passado.

A apresentadora garantiu que os dois filhos têm dois pais óptimos e que é importante não ceder às 'ideias feitas' de um pai e uma mãe. "Não tem de ser. As pessoas têm é de ser felizes. E eu sou muito feliz com os meus filhos", sublinhou.

Fátima Lopes anunciou a sua separação em setembro de 2017, após 12 anos de casamento.