“Só é sonho até marcares a data. A minha mai nova vai para a faculdade”. Foi este o comentário de Ângelo Rodrigues a um pequeno vídeo partilhado nas Stories do Instagram, que mostra a mais recente conquista de Carolina, a filha de Iva Domingues, sua ex-namorada.

A viver nos Estados Unidos há quase quatro anos, a jovem está empenhada nos estudos e no próximo ano começa a formação superior, o que deixa os que lhe são mais próximos orgulhosos. Também a mãe já lhe publicou uma mensagem nas redes sociais. Ora veja!

Recorde-se que Iva Domingues e Ângelo Rodrigues namoraram durante mais de seis anos, tendo-se separado em 2016. Apesar disso, mantém uma boa relação de amizade e a apresentadora esteve sempre ao seu lado nos momentos difíceis que viveu no ano passado após sofrer uma grave infeção numa perna. O ator da SIC também já falou publicamente sobre o relacionamento cúmplice que tem com Carolina, com quem conviveu durante todo aquele tempo e cujo percurso continua a acompanhar.