Os últimos meses não têm sido fáceis para Ângelo Rodrigues. No final de agosto, o ator foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma grave infeção na perna esquerda e chegou a correr risco de vida. Agora, que a fase crítica está ultrapassada, o rosto da SIC foi submetido à sua oitava intervenção cirúrgica, como deu conta nas redes sociais no passado sábado, 23 de maio.

Entretanto, passado três dias, Ângelo Rodrigues mostrou-se a recuperar da operação, tendo partilhado um vídeo onde é possível ver a sua perna. Um vídeo que surge acompanhada por um excerto da música Thinking Out Loud, de Ed Sheeran: "When your legs don't work like they used to before (Quando as suas pernas não funcionam como dantes).

Horas depois, Ângelo Rodrigues partilhou com um fãs uma mensagem motivadora, com muito humor à mistura, enviada pela sua irmã.

Reprodução Instagram, DR