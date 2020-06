Reprodução Instagram, DR

No inicio desta semana, Nadine Gonçalves e Tiago Ramos viram-se envolvidos em outra polémica por terem, na altura, alegadamente, uma discussão violenta que terminou com o jovem de 22 anos no hospital com ferimentos graves.

O incidente ocorreu no dia 2 de junho, mas só agora é que um áudio de Neymar, partilhado pelo jornalista Léo Dias, veio confirmar o sucedido, revelando que Tiago terá dado um soco num vidro da varanda. Em conversa com os amigos, o jogador brasileiro começa por se mostrar preocupado com a mãe: "Eu mandei o Chris [Cristian Guedes] lá para ver a minha mãe, se tinha algum indício, se ela levou alguma pancada, alguma coisa", diz.

De seguida, revela o que se passou entre a mãe e o namorado. "Ela teve uma discussão com o namorado dela e ele está a ir para o hospital, ser operado agora. Ele deu um soco no vidro da varanda", conta, referindo-se ao apartamento em Santos, no Brasil, onde o casal estava a passar a quarentena. O modelo levou 12 pontos no braço direito, na altura do cotovelo e recebeu alta no dia seguinte.

"Ela diz-me que ele [o Tiago] tropeçou, que tropeçou da escada, mas a distância para o vidro que está partido é muito longe", explicou, mostrando-se desconfiado se de fato o acidente se terá passado como a mãe conta.

Quando o amigo do jogador o questiona sobre de quem estão a falar, o jogador ofende Tiago. "O namoradinho da minha mãe, o v*adinho que ela está pegando", afirma. É aqui que os comentários sobre o jovem pioram e os amigos de Neymar sugerem que Tiago deveria ser castigado. "Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele", comentou um.

Em entrevista ao programa "A tarde é Sua", da RedeTv!, um vizinho contou o que ouviu: "Era por volta das 20h e começou uma discussão normal de casal, que começou a ficar mais acalorada e durou mais ou menos uns 15 minutos e parou. Ficou uns 20 minutos esse barulho, mas voltou muito mais forte, com ele [Tiago] muito exaltado. Eu não a ouvia muito, apenas ele a falar muito palavrão, e ela a chorar. O rapaz estava muito descontrolado, a quebrar as coisas dentro do apartamento", disse. Existem rumores de que o namorado da mãe de Neymar terá exagerado na bebida e perdido a consciência e foi isso que deu início à discussão.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Tiago Ramos é acusado de ter um comportamento violento. Em outubro do ano passado, o jovem namorou durante oito meses com Rita Cumplido, de 44 anos, que o acusou de agressão.