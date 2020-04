Reprodução Instagram, DR

Depois da mãe de Neymar ter revelado aos fãs que está numa relação com um jovem de 22 anos, diversos momentos da vida pessoal de Tiago Ramos têm sido expostos e alguns têm gerado bastante polémica.

Recentemente a imprensa brasileira avançou que Tiago já se declarou a Anitta, de 27 anos, no passado. O modelo disse no Twitter, a 19 de março do ano passado, que imaginava uma vida a dois.

"Não sei por quê, mas imagino-nos juntos um dia. Dois filhos, uns três cães, uma cabra, sei lá... e um gato. Sucesso, amor, já te amo", terá escrito o jovem. Entretanto, a mensagem foi eliminada, de acordo com a revista Quem.