Reprodução Instagram, DR

Chegou ao fim o romance de Nadine Santos e Tiago Ramos, avança o jornal brasileiro Extra. Segundo a publicação, a mãe de Neymar, de 52 anos, terá tido tomado a decisão após uma conversa com o jovem, de 23, "apesar de ainda gostar dele".

Desde o mês de abril que Nadine Santos tem sido pressionada pela família para terminar o namoro com Tiago Ramos, especialmente após várias histórias relacionadas com o passado do futebolista terem sido tornadas públicas (saber mais aqui).

Segundo uma fonte, em declarações ao Extra, a mãe do jogador brasileiro já pensava inclusive num possível casamento.

A publicação adianta ainda que após o fim do namoro, Tiago mudou-se para a casa de um amigo em São Paulo e tem procurado ajuda espiritual num pastor evangélico, amigo de Neymar.