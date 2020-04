Reprodução Instagram, DR

A relação de Nadine Santos, mãe de Neymar, e do futebolista Tiago Ramos continua a dar que falar. A mais recente polémica está relacionada com uma suposta interferência da família de Nadine Santos na relação com o jovem.

Segundo o site Extra, a mãe do jogador terá sofrido pressões por parte dos familiares para terminar o namoro com Tiago Gomes, após ser torando público que o jovem era bissexual.

Ainda assim, a publicação dianta que Nadine Santos decidiu seguir em frente com o relacionamento, prezando, sobretudo pela discrição no que diz respeito à sua vida amorosa.

Segundo o site brasileiro, Tiago Ramos planeia mudar-se para a casa de Neymar em breve, de forma a que possa viver com a companheira.