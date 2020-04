Em quarentena como a maior parte das portugueses, Sara Matos tem aproveitado para partilhar um pouco do seu dia com os seus seguidores nas redes sociais.

Entre yoga e puzzles, a atriz da SIC tem sabido como fazer passar o seu tempo dentro de casa e, esta quarta-feira, dia 29, Sara Matos fez um retrato inusitado do seu namorado, o ator Pedro Teixeira.

»» Pedro Teixeira comenta nova fotografia de Cláudia Vieira

Na imagem que pode ver abaixo, o ator e apresentador dorme (de boca aberta) com o cão da atriz ao lado, Goji. No início do isolamento social, a atriz partilhou uma tentativa de pregar uma partida ao namorado. Mas, pelo que se pode ver, as coisas acabaram por não correr como planeado e foi a própria Sara Matos quem acabou apanhada, ora veja acima!

Reprodução Instagram, DR