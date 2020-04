Esta sexta-feira, dia 24, Cláudia Vieira mostrou uma imagem nas redes sociais das duas filhas lado a lado. E Pedro Texeira não resistiu em comentar a fotografia.

"O melhor do mundo", escreveu a atriz da SIC na legenda da imagem. Enternecido, Pedro Teixeira deixou um comentário com o emoji “😍”.

Recorde-se que, no início do ano, o também ator falou de Cláudia Vieira no Maluco Beleza, podcast de Rui Unas.

Reprodução Instagram, DR

"Eu e a Cláudia temos uma relação especial, mesmo. Não é especial porque tem [a componente] amor, não é nada disso”, começa por dizer. “Nós damo-nos tão bem e temos uma filha que nos liga para a vida. Portanto, somos mesmo companheiros um do outro. E isso é especial", assegurou Pedro Teixeira em entrevista.

Cláudia Vieira e Pedro Teixeira terminaram um relacionamento de nove anos, em 2014, e têm uma filha, Maria, de nove anos. A atriz refez a sua vida ao lado do empresário João Alves com quem tem uma bebé, Caetana, e o ator da TVI namora com Sara Matos.