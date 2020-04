Instagram

Pedro Teixeira escolheu uma fotografia onde surge na piscina com a filha, Maria, para assinalar o 10.º aniversário da menina nas redes sociais. “10 aninhos de amor ❤️”, escreveu o ator e apresentador da TVI na legenda da imagem que em poucos minutos ultrapassou os 25 mil ‘gostos’.

Maria é fruto da anterior relação de Pedro Teixeira com Cláudia Vieira. Atualmente, o ator vive um romance com a também atriz Sara Matos e Cláudia Vieira refez a sua vida amorosa ao lado do empresário João Alves, com quem tem uma filha, Caetana, de quatro meses.

