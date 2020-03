1 / 25 Instagram 2 / 25 Instagram 3 / 25 Instagram 4 / 25 Instagram 5 / 25 Instagram 6 / 25 Instagram 7 / 25 Instagram 8 / 25 Instagram 9 / 25 Instagram 10 / 25 Instagram 11 / 25 Instagram 12 / 25 Instagram 13 / 25 Instagram 14 / 25 Instagram 15 / 25 Instagram 16 / 25 Instagram 17 / 25 Instagram 18 / 25 Instagram 19 / 25 Instagram 20 / 25 Instagram 21 / 25 Instagram 22 / 25 Instagram 23 / 25 Instagram 24 / 25 Instagram 25 / 25 Instagram

Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem, dia 15, que a decisão de declarar estado de emergência devido à Covid-19 poderá ser tomada na quarta-feira, 18 de março, em Conselho de Estado. Mas há já vários dias que muitos portugueses cumprem as recomendações do Governo, que passam por manter a distância social, etiqueta respiratória e recolhimento em casa sempre que possível, numa tentativa de travar a propagação do vírus.

Nas redes sociais, são muitos os famosos que mostram como estão a viver esta quarentena voluntária: experiências na cozinha, brincadeiras com os filhos, leitura, filmes e séries. Há um pouco de tudo! Espreite as fotos na galeria acima e os testemunhos abaixo:

1. Rita Ferro Rodrigues: “Hora da cópia e das tabuadas. Depois, uma viagem pelo globo terrestre para identificarmos Países e Capitais. Música boa no ar e vamos a isto . Abraço virtual muito apertado a todas as pessoas que asseguram os serviços fundamentais para que a maioria da população possa estar resguardada sem nos faltar alimentos, electricidade, recolha do lixo, farmácias, supermercados, etc. É uma missão heróica e fundamental a vossa. Muito obrigada❤️”

2. Luís Borges: “Hoje é dia de hidratar as afros 💕 E sim, os meninos usam rosa!”

3. Cláudia Borges: “Hoje só queria poder ter acordado às 6h30 como sempre, queria poder ter chamado o Rodrigo vezes sem conta, queria poder ter de voltar para dentro de casa quando já na garagem dou conta que é preciso trocar a fralda da Carolina...queria muito um dia normal. Mas agora não posso, não podemos...”

4. Ruben Rua: “Mi casa es Su casa 😊 Hoje vou fazer um directo às 17h 🔺 Estou sozinho em casa há 4 dias e a precisar de companhia... Fico à vossa espera 👋🏻”

5. Sofia Cerveira: “Estamos em casa há 5 dias. Novas rotinas, novas estratégias. A família reorganiza-se. E a cada dia, aprendemos mais. Sobre o tanto que temos e podemos dar. A generosidade. A união. O respeito ao próximo. O amor! Que tudo fortalece e que ajuda a driblar episódios de stress que possamos enfrentar. E mantém acesa a chama da esperança neste tão difícil e exigente cenário que vivemos❤️ A gestão das emoções no momento que atravessamos é um desafio e tanto. O termos de estar longe de quem amamos. Por tempo indeterminado, essa é a verdade. Mas construamos um caminho interior que nos fortaleça e traga alguma paz e serenidade. Saibamos, mais que nunca, estar à altura do estado de emergência que não tarda a chegar. Com toda a responsabilidade💪Pelos nossos mais velhos e pelos nosso filhos. Por cada um de nós. Pelo amor que temos à vida. Uma palavra de enorme gratidão a todos os profissionais de saúde que saiem de suas casas, da sua família... e que tudo fazem para ajudar a combater a pandemia do covid 19. OBRIGADA, do fundo do coração! 🙏”

6. Filipa Valente: “Day 5 - Prontos para mais umas voltinhas ou a sorte de ter sítio para transportes alternativos”

7. Sara Matos: “Por aqui estamos assim... leituras em dia❤️”

8. Maria Botelho Moniz: “Hoje é uma volta ao quarteirão com os ‘miúdos’ com passagem pelo ecoponto. Depois, tarde de jardinagem. E vocês, planos para hoje?”

9. Ana Rita Clara: “𝙿𝚊𝚛𝚊 𝚝𝚘𝚍𝚘𝚜 𝚗ó𝚜 ❤️. Peço um momento de reflexão. Tal como eu, acredito que TODOS (sem excepção) queremos voltar a viver momentos assim. Felizes, livres do medo, despreocupados, de normalidade... Por isso, enquanto figura pública, mulher, mãe, cidadã, apelo para que TODOS fiquem em casa e sigam as recomendações do @sns_pt 🙏🏻. Todos os dias a situação irá tornar-se mais grave caso não façamos nada, caso achemos que não é porque saímos um bocadinho (custa a todos estar fechados) que vai fazer mal. Vai fazer. E estaremos a ser egoístas para com o mundo inteiro. Porque é disso que se trata, de uma necessidade urgente de mudar comportamentos a um nível global 🌍. Fiquem em casa, desinfetem e lavem muito bem as mãos, várias vezes ao dia, desfrutem deste tempo para pensar, para fazerem em casa o que adiaram durante meses por falta de tempo e serem, assim, verdadeiros agentes de saúde. Todos juntos somos capazes 🙌🏻”

10. Júlia Belard: “Vamos todos ficar bem 🌈🌎”

11. Sílvia Alberto: “Não estou nos ensaios do Got Talent, estou em casa, atenta às informações de fontes oficiais e aos mais diversos relatos em viva voz que chegam em catadupa por whatsapp. A preocupação mantém-se com a escalada dos números e não apetece estar sempre a falar do mesmo assunto, não é? Ontem às 22h juntei-me aos que das suas varandas aplaudiram o SNS, e aqui de casa aplaudi as imagens que me chegaram de um Porto de ruas desertas. Creio que estamos todos mais alerta e conscientes de que temos mesmo de contrariar a ideia de que o que se passa no mundo normalmente não se manifesta em Portugal. Nunca vivemos nada assim e temos o maior trabalho de equipa pela frente. Frente ao desconhecido o melhor é agir com muita cautela. Já provámos noutras ocasiões a força da nossa união, que agora estranhamente se tem de demonstrar pelo afastamento. Fiquem por casa, sejam solidários com quem precisa de mais ajuda. Cuidem-se! Eu e a minha família estamos a fazer a nossa parte. Com máscara, com luvas, que seja com tudo o que vos faça sentir que não estão a deixar a vossa e as nossas vidas ao acaso, à sorte. Logo à noite a RTP em vez da gala, em direto, vai emitir um best off especial, com os melhores momentos dos concorrentes finalistas do Got Talent Portugal”

12. Bárbara Branco: “Somos 7 cá em casa, uma família grande. Há anos que não estávamos tão juntos durante tanto tempo. Anda sempre cada para seu lado, no caos que é a vida quotidiana, e ao fim de algum tempo acabamos por nos esquecer do que é estar realmente em família, almoçar em família, partilhar o sofá com a família, respeitar horários e tarefas e saber estar em silêncio. Temos espaço ao ar livre e mil e uma coisas para fazer (felizmente!), e mesmo que tudo nos faltasse, tínhamos a companhia uns dos outros para nos manter ocupados. Por aqui andamos a celebrar o amor nas pequenas coisas, e a relembrar-nos que enquanto nos tivermos uns aos outros está tudo bem. ❤️ #staythefuckhome porque não custa assim tanto e faz tooooda a diferença!”

13. Nuno Markl: “Mais alguém com escola a acontecer agora na mesa da sala?”

14. Blaya: “E quem se lembra do pack bundas ?? Agora vou ter muito tempo para vos ensinar a mexer a raba. Por isssooooooo as terças e quintas às 14 horas vou entrar em directo para vos ensinar uns passos. Não se esqueçam de vestir algo confortável. Até amanhã as 14!”

15. Leonor Poeiras: “Aqui em casa troquei os lençóis, lavei tudo a altas temperaturas e agora passo a ferro, tarefa que não adoro.. mas ao menos estou distraída e a pensar noutras coisas!”

16. Judite Sousa: “Tudo o que é necessário ou, pelo menos, o essencial: livros, televisão. Estou a ver a TVE para conferir a informação com os nossos vizinhos espanhóis”

17. Júlia Pinheiro: “Na sexta-feira, dia 13 de Março, saí dos estúdios da SIC e fechei-me em casa. Passou o fim-de-semana. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia de um período de trabalho. E eu mantenho-me em casa. Não saí uma única vez. As poucas compras de supermercado para o meu reduzido agregado familiar são asseguradas pelo meu marido. Foi assim decidido, em conclave doméstico. Apenas um de nós sairá à rua e ele foi o escolhido porque ainda não está em regime de teletrabalho. Os filhos encontraram as suas soluções. São responsáveis e vigilantes. Estamos em contacto permanente, vigiando os mais velhos e os mais novos. E estamos bem. Sempre atentos às notícias, partilhando informação, carinho e ânimo. E aqui estou, serena e vigilante. Num silêncio bem-vindo, porque é preciso esvaziar os sentidos de ruídos supérfluos. Sei que neste tempo novo, vou reflectir e começar a construção urgente da minha identidade de mulher madura, tão perto de ser uma sexagenária. Este é o momento de deixar o tempo pousar em mim. E abraçá-lo. Destes dias de susto, tenho que guardar a tranquilidade que os meus precisam e recolher nas cordas do meu íntimo, as palavras certas que me levarão às histórias que quero contar. Deste tempo sem horas vai sair um livro. Ou dois. E sei, na minha proveta idade, que também isto passará. Tarefas para segunda-feira: cozinhar, arrumar, pensar, ler, escrever. Não sei se um dia chega para isto tudo. Amanhã, dou notícias. De casa! E no Blog Júlia. Onde partilho o meu ‘diário’.”

18. Catarina Raminhos: “Segunda-feira é dia de regressar ao trabalho. Apesar de eu já trabalhar a partir de casa, tenho um desafio enorme que é conseguir concentrar-me para escrever com elas aqui. As mais crescidas estão a fazer exercícios da Escola Virtual e, naturalmente, vão colocando dúvidas; a mais pequena está apostada em dar conta da cabeça de todos, que é aquilo que sabe fazer melhor. Não vai ser fácil. Ninguém disse que seria. Que a força esteja connosco. E convosco! Muita paciência nesta hora 🙏🏻”

19. Cláudia Vieira: “A Maria adora estar em casa e por isso ganhou o troféu da mais bem-disposta por aqui!!! “Tá-se bem” é o mote da garota ✌🏼 bom para ela e para nós, que sempre nos vai ajudando a lidar com tudo isto... 😅”

20. Ana Marques: “Quantas vezes, no rebuliço dos dias sem tempo, disse: Precisava de uma semana em casa para arrumar armários, organizar roupas, dar uma limpeza grande, organizar fotos, papelada... Ninguém queria que uma Pandemia nos empurrasse para esta clausura, claro! Mas bora lá... encontrar qualquer coisa de útil nestes dias. Eu já arrumei, já limpei, plantei, reorganizei e ainda tenho mais uma lista de coisas adiadas.”

21. Paula Lobo Antunes: “Geração Quarentena 💔 Força para todas as mães com bebés pequenos, crianças pequenas e grávidas...”

22. Miguel Araújo: “É de mim, ou a minha quarentena está a ser mais bagunçada que as vossas? As vossas é só anjinhos a pintar aguarelas didácticas.”

23. Sara Prata: “Hoje decidi que o Verão ia começar mais cedo em minha casa. Pintei móveis, restaurei o chapéu de sol, as almofadas, cuidei das plantas. Um dia em cheio para fazer da minha casa um lugar ainda melhor. Agora venha o descanso e os petiscos e os livros aqui no terraço. • Porque as fontes de informação credíveis são fundamentais nesta altura, a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública criou uma página de instagram e desafia-te a partilhar a melhor foto do nosso cenário preferido do momento: a tua CASA! Sê criativo, mostra-me a tua atividade mais divertida, o teu hobbie preferido ou até a sesta dos teus filhos!”

24. Núria Madruga: “Por Eles, pelos nossos Pais, Avós, Irmãos, Tios, Primos, Amigos... Por TODAS as pessoas que estão hospitalizadas e que neste momento não podem receber visitas. Por TODOS os profissionais de Saúde que deixam de estar com a sua família para salvar vidas. Fiquem em casa! 🙏”

25. Filipe Vargas: “Home sweet home. Boa quarentena, pessoal. Se puderem, fiquem em casa. Se não puderem, façam por seguir à risca as recomendações feitas pelos organismos oficiais. Vamos levar isto a sério, protegendo-nos e protegendo os outros.”

