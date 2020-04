Luciana Abreu é uma mãe extremosa. Prova disso é o vídeo que a artista partilhou esta sexta-feira, 10 de março, em que surge acompanhada pelas filhas gémeas, Amoor e Valentine, de dois anos, e mostra como as meninas estão crescidas.

A publicação serviu de mote para a divulgação da nova música da cantora, Fé, cujo videoclipe já está disponível no Youtube. "Num momento globalmente delicado, a artista retoma este projeto para oferecer a todos os seguidores e a todos aqueles que estão em isolamento social, um tema encorajador e de esperança", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Recorde-se que Amoor e Valentine são fruto do relacionamento terminado de Luciana Abreu com o guia turístico Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce, de nove anos, e de Lyannii, de oito, fruto do seu antigo casamento com Yannick Djaló.