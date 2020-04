Instagram

Este domingo, dia 5 de abril, Luciana Abreu decidiu partilhar um desabafo nas redes sociais. A atriz publicou um vídeo de uma música nova, que escreveu num momento difícil da sua vida.

"Compus esta musica, em 2019, num avião, a caminho da Baía. Estava a viver um dos momentos mais complicados da minha vida, em que o medo me engolia (porque eu deixava). Quando disse basta e tive coragem de denunciar, com a ajuda das autoridades, da Cruz Vermelha Portuguesa e dos meios que colocam ao dispor das vítimas, o meu medo acabou. Tu não estás sozinho/a. Denuncia, liga, envia mensagem, foge, mas não te cales. Tu tens o direito a ser respeitado/a e o direito de ser feliz", pode ler-se na legenda do vídeo.

