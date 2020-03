Instagram

Lyannii, uma das quatro filhas de Luciana Abreu, está hoje, 20 de março, de parabéns e a atriz não perdeu a oportunidade de lhe dedicar uma bonita canção com a seguinte letra:

“Meu bebé,

Meu bebé,

Meu raio de sol,

Meu bebé , meu bebé ,

Minha flor do jardim,

Meu bebé , meu bebé,

Princesa mais linda,

Do meu coração.



Eu ti amo, eu ti amo, eu ti amo.

Como eu ti amo.

Amigas para sempre 🤝”.

Nas redes sociais, Luciana Abreu partilhou ainda várias fotografias inéditas da menina, de oito anos.

Recorde-se que a artista é ainda mãe de Lyonce, de nove anos, também fruto do antigo casamento com o futebolista Yannick Djaló, e de Amoor e Valentine, de dois, nascidas da união entretanto terminada com o guia turístico Daniel Souza.

Também Yannick Djaló assinalou esta data importante nas redes sociais com uma fotografia única com a filha. Espreite aqui!