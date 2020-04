Dois dias dias depois de se ter tornado público o alegado novo romance de Luciana Abreu, Daniel Souza, o ex-companheiro da atriz, assume pela pela primeira vez um novo relacionamento nas redes sociais.

O guia turístico assumiu esta sexta-feira, 10 de abril, a relação com a sul-americana Judith Suarez. De acordo com as suas redes sociais, Judith vive em Nova Iorque. Recorde-se que Daniel Souza e Luciana Abreu estão separados desde março de 2019, mas o processo de divórcio ainda não está concluído.

"Juro que não te podia amar mais do que amo neste momento, ainda assim, sei que te amarei mais amanhã", escreveu Daniel Souza sobre a atual namorada.

