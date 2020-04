Instagram

Em quarenta juntamente com os filhos, Maria Cerqueira Gomes decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Este domingo, 5 de abril, a apresentadora partilhou uma enternecedora fotografia do filho mais novo, João de dois anos.

"O “Anhanha” (Homem Aranha) é o mais novo participante da Casa de Papel. Cada um distrai-se com o que pode... mas isto com chuva custa mais um bocadinho", escreveu na legenda da imagem em que o menino surge em frente à televisão da sala, segurando um boneco do super-herói.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o menino é fruto da relação de Maria Cerqueira Gomes com António Miguel Cardoso. Os rumores de separação duraram alguns meses, mas no início de fevereiro o empresário fez um comunicado a pedir que não continuassem a associá-lo à apresentadora, uma vez que já não estavam juntos desde o verão passado. Leia aqui! Além de João, Maria Cerqueira Gomes é mãe de Francisca, de 17 anos, fruto de um anterior relacionamento.