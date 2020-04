Instagram

Júlia Pinheiro já tinha falado nas redes sociais sobre o facto dos seus filhos, Rui Maria, e as gémeas Carolina e Matilde, estarem a cumprir a quarentena longe da casa da família e este sábado, dia 4, voltou a abordar o assunto.

Instagram

Na legenda de uma fotografia de Carolina, a apresentadora da SIC assumiu: “Carolina em quarentena voluntária. Não tem nenhum problema. Está em teletrabalho. Pais com saudades. Está tão bonita. Vamos estar juntos em breve. Adoro-te, minha filha!”.

Instagram

Recorde-se que também o facto de não poder ver a mãe com a regularidade a que estava habituada tem deixado Júlia Pinheiro angustiada. "O meu coração está em sobressalto apenas porque não posso ver a minha mãe. Está protegida numa residência e ontem dizia-me, na confusão deixada pelo AVC e pela idade: 'Isto é muito grande, filha. Ninguém nos avisou. Agora, estamos sozinhos'. 'Não estás, Mamã! Estamos sempre perto de ti. E também isto passará!'", relatou recentemente a apresentadora no seu site, Júlia – De Bem com a Vida.

Espreite aqui uma fotografia da mãe de Júlia Pinheiro.