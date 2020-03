Reprodução Instagram, DR

Foi com grande felicidade que Diana Pinto, filha de Carla Baía e do ex-futebolista João Vieira Pinto, anunciou a primeira gravidez. Porém, devido ao surto do novo coronavírus, a jovem vê-se obrigada a cumprir isolamento, mantendo-se afastada dos restantes familiares.

Impossibilitada de acompanhar a filha nesta fase, Carla Baía desabafou nas redes sociais, dedicando uma comovente mensagem a Diana.

"Não foi assim que imaginei que iria ser esta nossa aventura filha. Sempre pensei que te iria acompanhar em todas as consultas, ecografias, dias inteiros nas compras para o nosso anjinho, que iria estar contigo quando o sentisses a mexer a primeira vez! Que te iria beijar e abraçar vezes sem conta", começou por escrever.

"Quis Deus que não fosse assim. Quis Deus que estivéssemos afastadas fisicamente, não me pareceu justo na altura, não a nós! ( egoísta este sentimento eu sei, mas verdadeiro ) Mas no mesmo segundo de raciocínio percebi que também quis Deus que engravidasses nesta altura, pois se estivesses a trabalhar seria uma preocupação ainda pior para mim. Sinceramente acho que não saberia como gerir os sentimentos te ver partir todos os dias para uma linha da frente desta epidemia", continuou.

"Por isso quero te dizer que não foi o que programei nem o que esperava para nós, mas agradeço todos os dias o timing da tua gravidez. Amo-te muito minha princesa de encantar e acredita que vai ficar tudo bem", rematou.

Recorde-se que Diana está grávida de um menino, cujo nascimento está prevista para agosto. O bebé vem juntar-se aos primos Santiago, Maria da Paz e Lucas, filhos, de Tiago Pinto.

De salientar ainda que além de se preparar para ser avô pela quarta fez, João Vieira Pinto aguarda o nascimento do quinto filho, fruto do atual relacionamento com Ângela Galvão.