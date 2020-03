NurPhoto

Aos 48 anos, João Vieira Pinto prepara-se para ser pai pela quinta vez. A companheira do ex-futebolista, Ângela Galvão, está grávida do primeiro filho em comum do casal e este domingo, 8 de março, anunciou que vem aí uma menina.

Recorde-se que o atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol já é pai de Tiago, de 31 anos, e Diana, de 28, fruto do seu anterior casamento com Carla Baía, e ainda de João, de 13, e Diogo, de dez, da união com Marisa Cruz. De salientar ainda que João Pinto prepara-se ainda para ser avô pela quarta vez. A sua filha, Diana, aguarda o nascimento do primeiro filho, que se vem juntar a Santiago, Maria da Paz e Lucas, filhos, de Tiago Pinto.