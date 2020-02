Cinco dias depois de revelar que ia ser novamente pai, do seu quinto filho, João Vieira Pinto tem mais um motivo para festejar. A família vai aumentar ainda a mais com a chegada de mais um neto. Diana Pinto, filha do antigo jogador e de Carla Baía, está grávida.

Diana revelou a gravidez de 15 semanas, com uma fotografia nas redes sociais, ao lado de Ricardo Silva Menezes. Este será o quarto neto de João Vieira Pinto depois de ter anunciado que se prepara para ser pai no programa Depois, Vai-se a Ver e Nada, de José Pedro Vasconcelos. É o primeiro filho da relação do diretor da Federação Portuguesa de Futebol com Ângela Galvão, com quem vive há seis anos.

Recorde-se que João Vieira Pinto é pai de Tiago, 31 anos, e Diana, 28 anos, fruto do casamento com Carla Baía. Há ainda João, com 13 anos, e Diogo, 10 anos, da sua relação com Marisa Cruz.

Reprodução Instagram, DR