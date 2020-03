Instagram

Diana Pinto, a filha de Carla Baía e do ex-futebolista João Vieira Pinto, está grávida pela primeira vez e a mãe não poderia estar mais feliz. “Estou tao feliz 😍 A família vai crescer! A minha princesa está grávida. 48 anos e 4 netos! Sou uma abençoada ❤️🙏”, escreveu a relações-públicas no Instagram no passado dia 25 de fevereiro.

Agora, na mesma rede social, Carla Baía mostrou como cresceu a barriga de Diana e escreveu: “A minha barriguita preferida ❤️”.

Da união da relações-públicas com o antigo jogador de futebol João Vieira Pinto nasceu ainda Tiago Pinto, que seguiu as pisadas do pai. Atualmente a jogar no Rio Ave, o desportista de 32 anos é casado com Bárbara Brilhante e tem três filhos: Santiago, Maria da Paz e Lucas. João Vieira Pinto foi também casado com a apresentadora de televisão Marisa Cruz, com quem teve dois filhos, João e Diogo, e agora aguarda a chegada do seu quinto filho, fruto da atual relação com Ângela Galvão.