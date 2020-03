Esta quarta-feira, dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou o coronavírus uma pandemia. Nesse mesmo dia, Rodrigo Guedes de Carvalho deixou um apelo sobre o COVID-19.

No final da emissão do 'Jornal da Noite', da SIC, o jornalista referiu que até ordem contrária podemos continuar a fazer uma vida normal, mas com consciência das medidas de preventivas. "Foi declarada oficialmente a pandemia. Permita-me recordar que nesta fase estamos todos no mesmo barco, não sabemos para onde vai, não sabemos qual a dimensão do perigo que espreita. Em Portugal, e até novas ordens, podemos fazer a nossa vida", começou por dizer.

"Mas com uma atenção suplementar: reduzir os nossos contactos físicos ao estritamente necessário, evitar aglomerações sempre que possível, manter uma higiene vigilante e respeitar o espaço dos outros", acrescentou.

"É bom que os portugueses percebam que esta não é daquelas que se resolvem a pensar 'isto só acontece aos outros'. Dito isto, vamos manter a esperança e o animo porque a tempestade vai passar com a ajuda de todos nós, do país e do mundo", concluiu.

A mensagem do jornalista tornou-se viral com milhares de visualizações e centenas de partilhas nas redes sociais, incluindo de caras conhecidas como Bárbara Guimarães, Rui Unas e Miguel Costa.