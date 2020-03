Reprodução Instagram, DR

A Juventus anunciou esta quarta-feira, 11 de março, que o futebolista italiano Daniele Rugani, colega de Cristiano Ronaldo, testou positivo ao novo coronavírus.

“O jogador de futebol Daniele Rugani deu positivo para Coronavírus - COVID-19 e atualmente é assintomático. A Juventus Football Club está atualmente a ativar todos os procedimentos de isolamento exigidos por lei, incluindo identificar todos aqueles que tiveram contacto com ele”, lê-se no comunicado divulgado pelo clube através do Twitter.

Instagram

Refira-se que Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus, contando com mais de 10 mil infeções e 631 mortes. O surto da doença parou muitas cidades do país e os últimos jogos de futebol têm acontecido à porta fechada.

Para já não foi esclarecido se Cristiano Ronaldo esteve em contacto com Daniele Rugani nos últimos dias, uma vez que tem estado na Madeira desde a madrugada de segunda-feira, 9 de março, para acompanhar de perto a evolução clínica da mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC Isquémico no passado dia 3 e ainda se encontra internada a recuperar.