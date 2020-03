Reprodução Facebook, DR

Esta quarta-feira, dia 11 de março, o jornal El Español avançou que Luís Sepúlveda estava em coma e com respiração assistida, num hospital das Astúrias, em Espanha, onde vive, devido ao Covid-19. No entanto, no mesmo dia, a mulher do escritor chileno negou que esse era o estado de saúde do marido.

Carmen Yáñes garantiu, em declarações ao jornal local espanhol "24 horas", que o marido não estava em coma, ao contrário do que vários meios de comunicação avançaram, incluindo o 'Fama Show'. “É completamente falso. Está sedado com medicados, mas não em coma”, afirmou.

A esposa adiantou ainda que se trata de um processo lento, mas que o escritor de 70 anos já recuperou das complicações num dos pulmões e que "está a caminho de recuperar no outro".

Recorde-se que Sepúlveda foi diagnosticado com o novo coronoavírus após ter participado no festival Correntes d'Escrita, na Póvoa de Varzim, de 18 a 23 de fevereiro. Quando regressou a Gijón, começou a sentir os sintomas próprios do surto.