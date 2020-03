Os filhos de Tom Hanks e Rita Wilson estão a atualizar o estado de saúde dos pais após estes terem confirmado nas redes sociais que foram infetados com o novo coronavírus quando estavam em Austrália.

Um dos filhos, Chet Hanks, de 29 anos, deixou uma mensagem de agradecimento na sua conta de Instagram. "Sim, é verdade, os meus pais estão infetados com o coronavírus. Estão ambos na Austrália porque o meu pai estava lá a gravar um filme", começou por dizer no vídeo acima.

"Acabei de falar com eles e estão bem. Eles nem estão assim tão doentes, não estão preocupados, mas estão a adotar as precauções necessárias, obviamente", afirma, tranquilizando assim os fãs dos atores. "Acho que não há razão para grandes preocupações. Aprecio a preocupação de todos e os desejos de melhoras, mas acho que vai ficar tudo bem. Fico grato e cuidem-se todos. Muito amor para todos", concluiu.

O irmão mais velho de Chet, Colin Hanks, também recorreu ao Instagram para agradecer todas as mensagens de apoio que recebeu, fazendo sabe que, apesar de não ver os pais há três semanas, tem estado em "constante contato" com eles. "Os meus pais estão a ser muito bem cuidados na Austrália e estão bem (e de bom humor) dadas as circunstâncias [...] estou confiante que irão recuperar totalmente", escreveu.

Frazer Harrison