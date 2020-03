Jeff Kravitz

Cansaço, frio e dores no corpo. Estes foram os sintomas que Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, começaram a sentir. O casal de atores, ambos com 63 anos, fizeram então o teste do Covid-19 que acusou positivo como o ator afirma nas redes sociais.

“Olá, pessoal. A Rita e eu estamos aqui na Austrália. Sentimo-nos um pouco cansados, como se estivéssemos constipados e com certas dores no corpo. A Rita tinha arrepios que iam e vinham. Febres ligeiras também. Para fazer as coisas bem, como é preciso no mundo neste momento, fizemos o teste do coronavírus e descobriu-se que estamos positivos”, escreveu o ator nas redes sociais.

Amy Sussman

Segundo o New York Times, Tom Hanks estava no país, que já conta com 120 infetados, a gravar um filme sobre a vida de Elvis Presley. O casal está agora num hospital da Gold Coast da Austrália.

"Bem, o que fazer a seguir? Os médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer do que encarar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Cuidem-se!", garante.

Recorde-se ainda que Tom Hanks é portador de diabetes tipo 2, considerada um fator de risco para quem está contaminado.

