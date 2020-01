Tudo começou uma partilha de imagens (ver abaixo) nas redes socias de Maya, apresentadora e taróloga. As fotografias mostravam animais mal nutridos numa alegada situação de negligência. João Cabeleira, guitarrista dos Xutos e Pontapés, confirmou ser o dono dos cães, mas assegurou que as imagens divulgadas eram afinal manipuladas e que o IRA – Intervenções e Resgate Animal - tinha confirmado o bem-estar dos animais. Esta quarta-feira, dia 9, o grupo não só desmentiu, como partilhou novas imagens do cenário em que os cães se encontram, na Costa da Caparica.

Um delegado do IRA deu conta de que "os animais se encontram mal nutridos, rodeados de fezes com vários dias e sem água ou comida à disposição" e uma visita da equipa ao local mostra (no vídeo acima) as condições em que os cães vivem. "Não nos podemos pronunciar pelas primeiras fotos que surgiram nas redes sociais, retratando uma condição corporal de magreza quanto aos seus animais e as alegadas 'manipulações de imagem' efectuadas para chocar a comunidade. Mas quanto aos nossos registos, nomeadamente vídeos, podemos", diz o IRA na sua conta oficial do Facebook.



"Senhor João [Cabeleira], utilizar o nome da nossa instituição para garantir que as condições para o bem-estar dos seus animais estão asseguradas e que os mesmos cumprem a lei é algo que não se deva repetir", adianta o IRA que garante que tudo o que recolheram será enviado para o SEPNA da Guarda Nacional Republicana, assim como à autoridade veterinária municipal cumprindo o protocolo habitual

A publicação de Maya e a 'defesa' de João Cabeleira e Ana Bastet

João Cabeleira adiantou: “Isso é uma série de malta que não tem nada que fazer, pessoas que querem arranjar chatices. Na minha casa não falta nada, nem para os animais nem para as crianças. Estou indignado com isto. Essas pessoas deviam ser processadas por difamação. Ainda hoje de manhã [segunda-feira] estiveram lá em casa pessoas do IRA – Intervenções e Resgate Animal – e verificaram que só um cão é que não tem chip. Disseram que está tudo bem e que vão publicar isso mesmo no site deles”, disse o guitarrista ao Correio da Manhã, numa entrevista em que a mulher confirmou ser dona dos animais.

Recorde-se que o caso ganhou mais notoriedade aquando um publicação de Maya que partilhou imagens, que pode ver abaixo, e adiantou que o dono do animais seria uma figura pública. Leia aqui o texto original da apresentadora.

