SIC

Bastet, a ex-mulher de João Cabeleira foi acusada por Maya de maltratar os seus cães, deixando-os com fome, na rua e em precárias condições de higiene. A apresentadora de televisão denunciou a alegada negligência nas redes sociais e esclareceu que quem mora na habitação em causa, na Costa da Caparica, é uma cara bem conhecida dos portugueses.

"Uma dita 'figura pública' que alega estar a divorciar- se de uma outra figura pública tem os cães neste estado (fome, falta de água, higiene inexistente, risco de doença). Na casa vivem crianças que podem também estar em risco. Quando não se tem recursos ou estabilidade emocional pede-se ajuda. Isto é crime! E as autoridades? Olham para o lado?", escreveu a também taróloga.

Agora foi a vez de Bastet de, em declarações ao Correio da Manhã, negar os maus-tratos e esclarecer a situação. “Os cães são meus, as imagens são manipuladas”, garantiu a bailarina.

À mesma publicação, João Cabeleira adiantou: “Isso é uma série de malta que não tem nada que fazer, pessoas que querem arranjar chatices. Na minha casa não falta nada, nem para os animais nem para as crianças. Estou indignado com isto. Essas pessoas deviam ser processadas por difamação. Ainda hoje de manhã [segunda-feira] estiveram lá em casa pessoas do IRA – Intervenções e Resgate Animal – e verificaram que só um cão é que não tem chip. Disseram que está tudo bem e que vão publicar isso mesmo no site deles”.

Na sua página oficial de Facebook, a associação confirmou a visita e fez o ponto de situação, esclarecendo que continuará a acompanhar o caso: “Dos 3 animais presentes no pátio frontal, apenas 1 tem microchip. Dos 3 animais presentes, apenas 2 apresentavam uma condição corporal de magreza, sendo a mesma justificada pela sua detentora como ‘idade sénior’ e nenhuma corroborada com a apresentação de qualquer documento legal (ex. boletim sanitário). A mesma alegou que a detenção dos animais é da responsabilidade do seu ex-marido e não da própria. Pediram ajuda ao IRA, foi mobilizado um delegado para avaliar a situação e agiu-se em conformidade com as circunstâncias. Serão reportadas às autoridades competentes e disponibilizados meios para resgate ou acolhimento se necessário”.

De referir que João Cabeleira, de 58 anos, e Ana Bastet, de 35, estão em processo de separação, após 12 anos juntos e uma filha em comum, Fátima, de seis anos. A antiga stripper tem ainda outro filho, fruto de uma anterior relação.