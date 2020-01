Ron Galella

Donald Trump é uma das pessoas mais polémicas do mundo. No mês passado o tema de conversa foi sobre o fato da sua mulher, Melania, dormir numa cama separada e que não ficaria triste se o marido fosse baleado.

Este mês foi Ivana, a ex-esposa de Donald, que fez a notícia ao surgirem mais detalhes do seu relacionamento. De acordo com a revista Marie Claire, fontes revelaram que o actual presidente dos Estados Unidos disse a Ivana que ela "nunca deveria parecer ter mais de 28 anos".

“No final das contas, a Ivana faz exatamente aquilo que eu lhe digo para fazer,” afirmou Donald no talk show de Oprah Winfrey em 1988. Quatro anos depois, no mesmo sofá e após o divórcio, Ivana respondeu: “Não vou voltar a deixar que os homens me dominem”.

Recorde-se que o casamento de Donald Trump e Ivana durou 14 anos e divorciaram-se em 1992. O americano voltou a casar em 1993 com Marla Maples, mas acabou por se divorciar novamente. Em 2005 deu o nó com a atual mulher.