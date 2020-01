1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Este domingo, dia 26, Maya fez uma partilha nas redes sociais que rapidamente se tornou viral. A apresentadora denunciou maus-tratos a vários cães, serão seis no total, que se encontram desnutridos e em péssimas condições de higiene. No seu texto, Maya refere que quem mora na habitação em causa, na Costa da Caparica, é uma figura pública.

"Uma dita 'figura pública' que alega estar a divorciar- se de uma outra figura pública tem os cães neste estado ( fome , falta de água, higiene inexistente, risco de doença) . Na casa vivem crianças que podem também estar em risco . Quando não se tem recursos ou estabilidade emocional pede- se ajuda. Isto é crime ! E as autoridades ? Olham para o lado?", escreveu a também taróloga.

A publicação motivou centenas de comentários, um deles de Cinha Jardim. Dezenas de pessoas ofereceram ajuda e prometem acompanhar o caso,exigindo uma resposta de autoridades competentes. Em várias respostas que deu aos seus seguidores, garantiu que já foi apresentada uma queixa e que a situação estava a ser acompanhada por uma associação de animais.

O caso já era conhecido

No Facebook, a Associação dos Patudos da Costa explicou que já tinha falado com dona dos animais há um mês. "Já existiam queixas dos vizinhos. Falamos com o IRA (Intervenção e Resgate Animal) e os mesmos não podem intervir na margem sul. Falamos com a pessoa em questão e oferecemos ajuda até a nível privado. As desculpas foram imensas ....Deixámos e esperamos de maneira a que a mesma pudesse organizar a sua vida. Passou um mês e nada foi feito .Infelizmente esperemos que assim algo seja feito com alguma urgência.Os cães são amorosos. São fáceis de dar festinhas. Demos água. Comida ...temos feito tudo ao nosso alcance, mas infelizmente neste país tudo é lento", adianta.

Até ao momento não há uma confirmação oficial sobre a identidade da dona dos animais.