Usain Bolt, de 33 anos, vai ser pai pela primeira vez. A novidade foi dada nas redes sociais através de uma sessão fotográfica onde a namorada, Kasi Bennet, de 30, posa num cenário paradisíaco com a barriguinha bem saliente.

"Só quero dizer que um rei ou uma rainha vão nascer" pode ler-se na legenda da imagem, partilhada pelo ex-velocista jamaicano.

A notícia surge quatro anos depois do escândalo de traição de Bolt à atual namorada. Na altura, o atleta competia nos jogos Olímpicos do Rio de Janeiro quando foram publicados vários vídeos e fotografias onde Usain era visto em momentos cúmplices com várias mulheres.

Apesar da polémica, o casal mantém-se unido e prepara-se agora para alargar a família. Recorde-se que Usain e Kasi namoram desde 2014 mas só assumiram o namoro em 2016.