Um comentário de Jorge Corrula no programa A Máscara do último domingo, 5 de janeiro, sobre Bárbara Bandeira tem dado que falar. Tudo começou quando o ator da SIC identificou uma das participantes como sendo a jovem artista. “Não é a Bárbara Bandeira. A pérola que não me leve a mal, mas a Bárbara Bandeira é melhor cantora", contrapôs Sónia Tavares, que também integra o júri. "Nota-se perfeitamente que a Sónia não sabe quem é a Bárbara Bandeira", rematou Jorge Corrula. E foi precisamente este o comentário que provocou a reação de Bárbara Bandeira, que considerou, nas redes sociais, que o jurado a “ridicularizou”.

O ator foi questionado sobre o tema esta sexta-feira, dia 10, por José Figueiras e Ana Marques no programa Alô Portugal, da SIC, e explicou a sua posição. “Em primeiro lugar, porque a Sónia tem esta coisa de dizer que não conhece ninguém. Depois porque me saiu, foi uma piada como outra qualquer”, começou por dizer. “Não foi nada mal interpretado [o comentário], eu queria dizer exatamente o que disse. É uma questão de gosto e foi uma piada. Ela tem todo o direto de não gostar, tal como eu provavelmente não gostaria de ouvir alguém dizer ‘o Jorge é mau ator’. Tem todo o direito, mas todos nós temos o direito de dizer aquilo que queremos”, defendeu ainda.

VEJA O VÍDEO:

