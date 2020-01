Getty Images

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, anunciaram ao mundo que querem afastar-se da Casa Real britânica, deixando de ser ‘membros sénior’ da família real e o assunto tem feito correr muita tinha na imprensa de todo o mundo. Após ponderação, a rainha Isabel II decidiu estabelecer um período de transição para que os duques de Sussex se habituem à nova vida entre o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá. E embora tenha deixado claro que respeita a decisão do neto, também quer que este se mantenha sempre por parte, pois continua a ser um membro essencial na família.

Chris Jackson

Quem não conseguiu evitar as perguntas sobre esta decisão polémica foi Cressida Bonas, a jovem com quem Harry de Inglaterra namorou entre 2012 e 2014 e que muitos acreditaram que um dia subiria ao altar com o príncipe. “Não posso tomar uma posição público relativamente a esse assunto porque seria logo uma manchete. E também por respeito", disse a atriz à ES Magazine, esclarecendo que quer apenas falar do seu trabalho e que não quer comentar os acontecimentos da família real inglesa. Até porque, como a própria diz, a sua relação com Harry faz parte do passado e está bem resolvida quanto a esse assunto: "Parece que foi há muito tempo, portanto, quando surge o assunto, é estranho para mim porque estou numa situação muito diferente agora. Vou casar-me. Aprendi muito. Estou muito mais confortável na minha própria pele. Estou a crescer".