Ana Raquel foi uma das concorrentes mais polémicas da segunda edição de Casados à Primeira Vista, especialmente pela sua postura rígida e pelos entraves que colocou à relação com Paulo. Em conversa com Júlia Pinheiro, esta quarta-feira, 27 de novembro, Ana Raquel explicou o que correu mal no casamento (saber mais aqui) e esclareceu, ainda, a alegada “química” que existiu com Pedro Pé-Curto, o concorrente do Seixal que se casou com Liliana Oliveira.

“Não houve química nenhuma. Simplesmente achei, depois de o conhecer, que se ele me tivesse aparecido no altar eu teria tido uma reação diferente (…) À primeira vista tinha funcionado de uma forma diferente. Era uma pessoa da minha idade, era professor e eu também sou professora, gosta de sardinha com broa e eu também, tinha alguns pormenores que não tem nada a ver que se encaixavam. Adorava praia, crianças e animais… Mas não houve clique nenhum com o Pedro. Tinha características que me deixariam entusiasmada, mas era só à primeira vista, porque depois não resultaria… porque é o marido da Liliana e não tem nada a ver”

Por fim, a ex-candidata do programa da SIC revelou que o seu coração continua livre, mas que não deixou de acreditar no amor e que, com esta experiência, aprendeu a “ter a mente mais aberta” e ser “mais tolerante”.

