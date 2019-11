Instagram

Ao longo da sua participação na segunda temporada do programa Casados À Primeira Vista, Liliana Oliveira falou de uma vida difícil, marcada pelo assassinato do pai e a fuga da mãe para o estrangeiro quando era muito nova. Contudo, de acordo com uma fonte citada pela Flash!, as coisas poderão não ser bem como a secretária conta.

“A Liliana sempre acusou a mãe de a ter abandonado mas não foi o que aconteceu. Ela pode ter uma família complicada, mas a Júlia [mãe de Liliana] teve que fugir para sobreviver”, revela a fonte, acrescentando que a mãe de Liliana era vítima de violência doméstica e que a única solução foi refugiar-se na Alemanha, deixando a filha em Portugal ao cuidado dos avós paternos. “Por muito que lhe tenha custada, ela sabia que a filha estava bem entregue. Ela só quis salvar-se”, garante, revelando que Júlia refez a sua vida amorosa e teve outra filha.

Muitos anos depois, Júlia regressou a Portugal e depois de Liliana se ter divorciado do pai dos seus filhos, em 2014, as duas terão até vivido juntas. “A Liliana gostava de apregoar que tinha posto a mãe fora de casa. Mas também já ouvi a versão de que foi a Júlia que decidiu sair de casa da filha e que na altura lhe deixou uma carta a dizer os motivos”, conta ainda a mesma fonte, para quem os problemas financeiros e o facto da secretária aproveitar a presença da progenitora para “sair à vontade sem se preocupar com os filhos” terão ditado um novo afastamento entre mãe e filha.

Recorde-se que, no programa da SIC, Liliana Oliveira se casou com Pedro Pé-Curto. Apesar da química que ambos mostraram sentir no dia do casamento e na lua-de-mel, quando regressaram a Lisboa a relação esfriou e os dois acabaram por desistir. Saiba tudo aqui!