Liliana Oliveira é uma das candidatas da segunda temporada de Casados à Primeira Vista que mais tem dado quer falar nas redes sociais. A postura da concorrente de Sacavém, após a lua-de-mel com Pedro Pé-Curto, não tem agradado a todos e, por isso, Liliana já recorreu à sua página de Instagram, em várias ocasiões, para se defender das críticas de que tem sido alvo. Porém, esta quarta-feira, 27 de novembro, a jovem decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. Ainda que com o rosto tapado, de modo a proteger a identidade do menino, Liliana partilhou uma fotografia em que surge ao lado de um dos filhos.

"Ir à lua e voltar", pode ler-se na legenda da publicação que valeu vários comentários elogiosos.

